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رياضة

أشرف صبحي يكشف أبرز الملفات التي ناقشها خلال جلسته مع الرئيس السيسي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:31 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد أشرف صبحي وزير الرياضة أن سير العمل بكلٍ من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومدينة الخيول العالمية "مرابط" في العاصمة الإدارية الجديدة، مشددا أنهما سيمثلان معًا صرحًا رياضيًا متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية.

وأضاف أشرف صبحي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت "أن  الرئيس السيسي وجه  بأن يتم إنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما يؤهل مصر لامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب.

وتابع أن الرئيس وجه بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها، مع ربطها بالمحاور المحيطة وتطوير المساحات الخالية غير المستغلة لاستثمارها اقتصاديًا ومجتمعيًا.

أكمل أن الرئيس اطلع كذلك على آخر تطورات إعداد الرؤية الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء خلال الفترة من 2021 إلى 2026، والتي تهدف إلى تطوير قطاعي الشباب والرياضة.
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