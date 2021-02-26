متى يختار الزوجان إجراء التلقيح الاصطناعي

يعد نمط الحياة السيئة أدت إلى مشاكل الخصوبة لدى الرجال والنساء، عندما يفكر المتزوجين ان يكونوا مستعدين لأن يصبحوا آباء ، قد يواجهون بعض المشاكل في الحمل بشكل طبيعي. يمكن أن تساعد الأساليب الطبية الحديثة مثل (التلقيح الصناعي) .
"إذا نظرت إلى السيناريو الحالي ، فإن العقم هو عبء صحي عام يجب معالجته بجدية، ولكن من منظور إكلينيكي ، يمكن معالجة تحسين الخصوبة بعدة طرق. التلقيح الاصطناعي هو بالتأكيد أحد الحلول العديدة لهذه المشكلة. ومع ذلك ، يجب أن يعرف الناس أن التلقيح الاصطناعي ليس هو الخيار الوحيد المتاح.
إلى جانب اتباع أسلوب حياة صحي - تناول الطعام بشكل جيد ، والنوم في الوقت المحدد ، والحفاظ على النشاط البدني ، والحد من تناول الكحول والإقلاع عن التدخين - يمكن فعل الكثير من خلال تقديم المشورة للأزواج حول التقنيات البسيطة والتخطيط للجماع حول الإباضة.
في هذه الحالات يجب اللجوء للتلقيح الصناعي:
* وجود مشاكل في التبويض
* تلف / انسداد قناة فالوب
* انتباذ بطانة الرحم
* التصاقات الحوض
* ضعف جودة السائل المنوي
* عقم غير مبرر
* عقم طويل الأمد
يُنصح دائمًا باتخاذ قرار مستنير بشأن الإنجاب والأبوة والأمومة من خلال مناقشة الأمر مع طبيبك أثناء جلسات المشورة قبل الزواج والزواج وما قبل الحمل ، كما يقترح الطبيب.