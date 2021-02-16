مبروك النعجة حامل.. لحظة إجراء سونار للتأكد من نجاح عملية تلقيح صناعي بإدارة حلوان البيطرية

نجحت مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة في اجراء تلقيح إصطناعي لنعجة من خلال سلالة وراثية بغرض زيادة الإنتاج والحد من انتشار الأمراض التناسلية.



جاء ذلك تحت اشراف الدكتور إيهاب صموئيل رئيس قسم الرعاية بإدارة حلوان البيطرية و الدكتور شحاته شنودة مدير الإدارة.



وأكد الدكتور إيهاب صموئيل ان العملية تمت من داخل قسم الرعاية بإدارة حلوان البيطرية وتم الكشف علي الحالة بالسونار والتي أكدت إيجابية الحمل.





وقال الطبيب البيطري ان السونار جهاز طبى يعتمد على موجات صوتية عالية التردد يمكنها التقاط صور حية لداخل أجزاء جسم الحيوان بدقة ووضوح،وتمكن الطبيب البيطرى من تشخيص مشكلات وأمراض الأعضاء المختلفة من الجسم.



واكد انه من أهم الأجهزة المتطورة التي يحتاجها الطبيب البيطرى للتشخيص المبكر للحمل ومتابعة فترة الحمل ونمو الجنين وتقديم الرعاية التناسلية ومتابعة فترة الولادة.



كما يساعد الطبيب البيطرى فى تشخيص أورام المبيض والرحم وكل ذلك من أجل زيادة الاهتمام بالإنتاج الحيوانى.



كما يستخدم في التلقيح الاصطناعي لمعرفة ميعاد التبويض والتلقيح، كما يستخدم فى الكشف عن الأجسام الغريبة داخل الجسم.



هذا بالإضافة لأهمية جهاز السونار فى تشخيص وعلاج أمراض الحيوانات الأليفة مثل أمراض الجهاز البولي واكتشاف الحصوات.

