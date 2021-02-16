ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مبروك النعجة حامل.. لحظة إجراء سونار للتأكد من نجاح عملية تلقيح صناعي بإدارة حلوان البيطرية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:18 ص
عمل سونار لنعجة
عمل سونار لنعجة
Advertisements
عبد العزيز جمال
نجحت مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة في اجراء تلقيح إصطناعي لنعجة من خلال سلالة وراثية بغرض زيادة الإنتاج والحد من انتشار الأمراض التناسلية.

جاء ذلك تحت اشراف الدكتور إيهاب صموئيل رئيس قسم الرعاية بإدارة حلوان البيطرية و الدكتور شحاته شنودة مدير الإدارة.

وأكد الدكتور إيهاب صموئيل ان العملية تمت من داخل قسم الرعاية بإدارة حلوان البيطرية وتم الكشف علي الحالة بالسونار والتي أكدت إيجابية الحمل.


وقال الطبيب البيطري ان السونار جهاز طبى يعتمد على موجات صوتية عالية التردد يمكنها التقاط صور حية لداخل أجزاء جسم الحيوان بدقة ووضوح،وتمكن الطبيب البيطرى من تشخيص مشكلات وأمراض الأعضاء المختلفة من الجسم.

واكد انه من أهم الأجهزة المتطورة التي يحتاجها الطبيب البيطرى للتشخيص المبكر للحمل ومتابعة فترة الحمل ونمو الجنين وتقديم الرعاية التناسلية ومتابعة فترة الولادة.

كما يساعد الطبيب البيطرى فى تشخيص أورام المبيض والرحم وكل ذلك من أجل زيادة الاهتمام بالإنتاج الحيوانى.

كما يستخدم في التلقيح الاصطناعي لمعرفة ميعاد التبويض والتلقيح، كما يستخدم فى الكشف عن الأجسام الغريبة داخل الجسم.

هذا بالإضافة لأهمية جهاز السونار فى تشخيص وعلاج أمراض الحيوانات الأليفة مثل أمراض الجهاز البولي واكتشاف الحصوات.
مبروك النعجة حامل.. لحظة إجراء سونار للتأكد من نجاح عملية تلقيح صناعي بإدارة حلوان البيطرية
مبروك النعجة حامل.. لحظة إجراء سونار للتأكد من نجاح عملية تلقيح صناعي بإدارة حلوان البيطرية
مبروك النعجة حامل.. لحظة إجراء سونار للتأكد من نجاح عملية تلقيح صناعي بإدارة حلوان البيطرية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بيطري الشرقية ينفذ 5 قوافل للقرى الأكثر إحتياجا

للوقاية من كورونا.. حملات مكبرة لتطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية بالشرقية

الزراعة خلال 2020.. فحص وعلاج 234 ألف رأس ماشية مجانا عبر 483 قافلة بيطرية

فحص وعلاج 234 ألف رأس ماشية.. الزراعة: 483 قافلة بيطرية مجانية خلال عام 2020.. إنفوجراف

تزويد 80 وحدة بيطرية بمعدات التلقيح الاصطناعي في الشرقية

تغريم 50 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة 40 شيشة من مقاهي مخالفة بالشرقية

ترشيحاتنا

الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا جديدا للمواطنين

التموين تدرس تطبيق منظومة الخبز الجديدة بعد انتهاء كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

نتيجة قياسية.. تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ ومشوار الفريقين في النسخة الحالية من دوري الأبطال

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

مفاجأة موسيماني.. ماذا قالت الصحف السودانية عن مواجهة الأهلي والمريخ؟

في ذكرى ميلاد سمير وحيد.. ماذا قال ابنه رامي عنه؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور

قط أليف ينقذ طفلين من هجوم ثعبان فتاك.. ونهايته محزنة

فئة جديدة تنضم لـ هيونداي أكسنت RB .. أسعار ومواصفات