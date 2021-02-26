قبل الامتحانات.. 8 أطعمة تساعد على زيادة تركيز الطالب

عندما تكون طالبًا تحاول حفظ وفهم الكثير من المعلومات الجديدة ، فمن المهم أن تحافظ على صحتك في أفضل حالاتها، يمكن للبقاء في صحة جيدة أن يعزز الأداء الأكاديمي ويساعدك في الوصول إلى أهدافك التعليمية.





أفاد موقع .healthline، على الرغم من أهمية اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام للحفاظ على تغذية جسمك ودماغك والاستعداد لأداء المهام الصعبة ، إلا أن الأبحاث تظهر أن بعض الأطعمة قد تكون مهمة بشكل خاص لصحة الدماغ وتعزيز الأداء العقلي.





تم ربط الأطعمة التالية بتحسين صحة الدماغ واتخاذ خيارات ممتازة عندما تكون حاضرًا في الاختبار.





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-التوت

التوت غني بمجموعة متنوعة من المركبات التي قد تساعد في تعزيز الأداء الأكاديمي وحماية صحة عقلك، التوت ، بما في ذلك العنب البري والفراولة ، غني بشكل خاص بمركبات الفلافونويد التي تسمى الأنثوسيانين.





-الحمضيات

تشير الدراسات إلى أن تناول الحمضيات مثل البرتقال و الليمون قد يساعد في تعزيز الأداء العقلي وتحسين وظائف المخ بشكل عام.





-الشوكولاتة الداكنة ومنتجات الكاكاو

منتجات الشوكولاتة والكاكاو محملة بمركبات الفلافونويد، قد يساعد استهلاك منتجات الكاكاو في زيادة تدفق الدم إلى عقلك وتحسين الذاكرة ووقت رد الفعل.





-المكسرات

تعد من الأطعمة الغنية بالمغذيات وتحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الدماغ ، بما في ذلك فيتامين E والزنك، قد يساعد تناول المكسرات في تحسين الحالة العقلية العامة.





البيض

يساعد تناول البيض الكامل في تعزيز صحة الدماغ بسبب تركيز العناصر الغذائية ، بما في ذلك فيتامين ب 12 ، والكولين ، والسيلينيوم الموجودة في صفار البيض.





- الأفوكادو

أظهرت بعض الأبحاث أن تناول الأفوكادو الغني بالكاروتينويد قد يساعد في تحسين الأداء العقلي.





-السمك

قد تؤدي إضافة الأسماك والمأكولات البحرية إلى نظامك الغذائي إلى تعزيز الذاكرة وتعزيز صحة الدماغ بشكل عام، قد يساعد تناول الأسماك أيضًا في إبطاء التدهور العقلي.





- البنجر

غني بالنترات ، مما قد يساعد في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ ، وتواصل الخلايا العصبية ، وصحة الدماغ بشكل عام ربطت الدراسات بين استهلاك عصير البنجر وتحسين الأداء في الاختبارات.



