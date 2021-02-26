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أخبار العالم

انتخابات الكنيست 23 مارس.. استطلاع يكشف تراجع الليكود برئاسة نتنياهو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:02 ص
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
كشف استطلاع للرأي أجرته القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي، أن حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو سيحصل على 27 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 مارس، ويليها 18 مقعدًا لحزب "يش عتيد" برئاسة رئيس المعارضة يائير لبيد.

وأظهر الاستطلاع انه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل حزب "أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر المنشق عن حزب "الليكود" على 13 مقعدًا، بينما يحصل تحالف "يمينا" اليميني المتشدد برئاسة نفتالي بينت على 11 مقعدًا.

أما "القائمة المشتركة" العربية في الكنيست الإسرائيلي برئاسة أيمن عودة في مركباتها الثلاثة "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير"، بعد انشقاق "القائمة العربية الموحدة"، فسيتراجع تمثيلها بحسب الاستطلاع من 15 مقعدًا حاليًا إلى 8 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع أن حزب "شاس" المتدين برئاسة ارييه درعي، وحزب "يهدوت هتوراة" المتدين برئاسة موشيه جافني سيحصلان على 7 مقاعد لكل منهما، ويليهما حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزب "العمل" اليساري برئاسة ميراف ميخائيلي فسيحصل كل منهما على 6 مقاعد.


وبين الاستطلاع أن حزب "ميرتس" اليساري برئاسة نيتسان هوروفيتش سيحصل على 5 مقاعد، فيما سيحصل حزب "كاحوال لافان" برئاسة وزير الدفاع بيني جانتس، وحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة بتسلئيل سموتريتش، و"القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس كل منهم على 4 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع أن حزب "الاقتصادي الجديد" برئاسة يارون زليخه لا يتجاوز نسبة الحسم وسيحصل على 1.7% من أصوات الناخبين.

وحول الشخصية الأنسب لتولي منصب رئاسة الحكومة، فقد أجاب 37% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو هو من يستحق ترؤس الحكومة، ويليه يائير لابيد حيث أجاب 21% من المستطلعين أنه الأنسب، وبعدها يأتي جدعون ساعر بنسبة 14%، ونفتالي بينيت 9%.

وقال 58% من المستطلعين إنهم لا يريدون أن يستمر نتنياهو في منصب رئيس الحكومة، مقابل 33% يدعمون استمرار نتنياهو في المنصب.
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