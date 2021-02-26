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أخبار العالم

لعنة المحرك تضرب طائرات بوينج 777 من جديد.. حادث جديد في موسكو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، بأن طائرة من طراز "بوينج-777" كانت في طريقها من إقليم هونج كونج الصيني إلى مدريد، طلبت الهبوط اضطراريًا في مطار "شيريميتيفو" بالعاصمة الروسية موسكو بسبب مشاكل في المحرك.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية، أن قائد الطائرة بوينج - 777 التي تنفذ رحلة من هونج كونج إلى مدريد، أبلغ عن عطل في إحدى قنوات التحكم في المحرك الأيسر وطلب هبوطًا اضطراريًا في مطار شيريميتييفو.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله، إن الطائرة هبطت في المطار بسلام، دون أن يصاب أي شخص.

وقررت العديد من شركات الطيران حول العالم، تعليق استخدام العديد من طائرات بوينج - 777 حول العالم، وذلك بعد فشل محرّك إحدى تلك الطائرات الأسبوع الماضي وسقوط حطام منه فوق منطقة سكنية في ولاية كولورادو الأمريكية.
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