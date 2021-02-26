لعنة المحرك تضرب طائرات بوينج 777 من جديد.. حادث جديد في موسكو

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، بأن طائرة من طراز "بوينج-777" كانت في طريقها من إقليم هونج كونج الصيني إلى مدريد، طلبت الهبوط اضطراريًا في مطار "شيريميتيفو" بالعاصمة الروسية موسكو بسبب مشاكل في المحرك.





وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية، أن قائد الطائرة بوينج - 777 التي تنفذ رحلة من هونج كونج إلى مدريد، أبلغ عن عطل في إحدى قنوات التحكم في المحرك الأيسر وطلب هبوطًا اضطراريًا في مطار شيريميتييفو.





ونقلت الوكالة عن مصدر قوله، إن الطائرة هبطت في المطار بسلام، دون أن يصاب أي شخص.



