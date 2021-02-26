احذورا الانتحار.. متى يلجأ المريض لعمليات التجميل؟

قال الدكتور حسام أبو العطا ، استشاري جراحات التجميل ، إن عمليات التجميل لا يجب أن يخضع لها المرضى سوى عند الحاجة البدنية أو النفسية، موضحا أن هناك نوعين منها التجميل الجراحي والغير جراحي، وهناك أكثر من 3 مليون عملية تجميل غير جراحية بأمريكا ومنهم البوتكس".





وأضاف حسام أبو العطا ، خلال مكالمة فيديو لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن "البوتكس" و"الفيلر" من الأفضل ألا نلجأ لهم في حالات التجعيد البسيطة، مع كبر السن.





وتابع: تعرض الأشخاص للإنتحار عقب عمليات التجميل، يكون بسبب سوء إختيار من الجراح، لأن العمليات الجراحية لابد أن تشمل الجزء النفسي للمريض.



