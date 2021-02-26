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توك شو

احذورا الانتحار.. متى يلجأ المريض لعمليات التجميل؟

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:38 ص
عمليات تجميلية
عمليات تجميلية
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نورهان رأفت
قال الدكتور حسام أبو العطا ، استشاري جراحات التجميل ، إن عمليات التجميل لا يجب أن يخضع لها المرضى سوى عند الحاجة البدنية أو النفسية، موضحا أن هناك نوعين منها التجميل الجراحي والغير جراحي، وهناك أكثر من 3 مليون عملية تجميل غير جراحية بأمريكا ومنهم البوتكس".

وأضاف حسام أبو العطا ، خلال مكالمة فيديو لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن "البوتكس" و"الفيلر" من الأفضل ألا نلجأ لهم في حالات التجعيد البسيطة، مع كبر السن.

وتابع: تعرض الأشخاص للإنتحار عقب عمليات التجميل، يكون بسبب سوء إختيار من الجراح، لأن العمليات الجراحية لابد أن تشمل الجزء النفسي للمريض.

ولفت إلى أنه في حالة أن يكون المريض صاحب أمراض نفسية، وفي حالة عدم إدراك الطبيب لتلك الأسباب يتسبب ذلك في وقوع نتائج سيئة لعمليات التجميل.
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