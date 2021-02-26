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سيارات

فيديو مرعب.. نجاة طفل من الموت المحقق على طريق سريع .. شاهد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:53 م
أماني نوار

نشر موقع Live Leak  مقطع فيديو مرعبا تم رصده على أحد الطرق السريعة في الصين ، حيث كادت سيارة تصطدم بطفل كان يركض على الطريق السريع.


وظهر في الفيديو المنشور في مدينة ميتشو بماقطعة قوانجدونج طفل يركض فجاة لعبور الطريق ، وظهرت السيارة وهي تسير بالمنطقة ، ولكن انحرفت السيارة على الفور لتفادي الطفل ، مما تسبب في فقدان السيطرة على السيارة ، وتحطم جانبها على الطريق ، ولكن لحسن الحظ لم يصاب الطفل بأذى ، والقضية قيد مزيد من التحقيق.


ونصح خبراء السيارات السائقين بضرورة الإلتزام بالقواعد المرورية أثناء القيادة ، وهي على النحو التالي :

1-    ضرورة ترك مسافة أمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

2-    يجب أن تتفادى استخدام الضغط على الفرامل بشدة .

3-    ضرورة استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب من أجل تأمين المسار .

4-    عدم الانشغال بغير الطريق ، لعدم فقدان التركيز .

5-    ضرورة ترك مسافة أمان بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من 40 -50 متر.

6-    عدم استخدام التليفون لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.

7-    منع السير في الطريق تحت تأثير المخدر.

8-    التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.

9-    ضرورة التأكد من الفرامل وصلاحيتها وأنها تعمل بكفاءة .



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