فيديو مرعب.. نجاة طفل من الموت المحقق على طريق سريع .. شاهد

نشر موقع Live Leak مقطع فيديو مرعبا تم رصده على أحد الطرق السريعة في الصين ، حيث كادت سيارة تصطدم بطفل كان يركض على الطريق السريع.
وظهر في الفيديو المنشور في مدينة ميتشو بماقطعة قوانجدونج طفل يركض فجاة لعبور الطريق ، وظهرت السيارة وهي تسير بالمنطقة ، ولكن انحرفت السيارة على الفور لتفادي الطفل ، مما تسبب في فقدان السيطرة على السيارة ، وتحطم جانبها على الطريق ، ولكن لحسن الحظ لم يصاب الطفل بأذى ، والقضية قيد مزيد من التحقيق.
ونصح خبراء السيارات السائقين بضرورة الإلتزام بالقواعد المرورية أثناء القيادة ، وهي على النحو التالي :
1- ضرورة ترك مسافة أمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان
2- يجب أن تتفادى استخدام الضغط على الفرامل بشدة .
3- ضرورة استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب من أجل تأمين المسار .
4- عدم الانشغال بغير الطريق ، لعدم فقدان التركيز .
5- ضرورة ترك مسافة أمان بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من 40 -50 متر.
6- عدم استخدام التليفون لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.
7- منع السير في الطريق تحت تأثير المخدر.
8- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.
9- ضرورة التأكد من الفرامل وصلاحيتها وأنها تعمل بكفاءة .