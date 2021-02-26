تعرف على ما طلبه باتشيكو من جهاز الزمالك قبل مباراة وادي دجلة

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران الجماعي، المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.





وتسلم المدرب البرتغالي تقريرا فنيا من مدحت عبد الهادي المدرب العام عن فريق وادي دجلة، لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق.





وشهد مران الفريق تقسيمة قوية بين اللاعبين، وحرص المدير الفني على إيقاف التدريب أكثر من مرة لمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية والتكتيكية.





ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.



