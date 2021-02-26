اختيار رئيس جامعة الفيوم كأفضل الشخصيات المصرية والعربية لعام 2020

تم اختيار الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، كأفضل الشخصيات المصرية والعربية لعام ٢٠٢٠ في الاستفتاء الذي تجريه صحيفة سهم الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية بناء على ترشيح مكتب الجريدة بالقاهرة، وذلك لمواقفه الوطنية والإنسانية المشرفة على المستوى المحلي والعربي وكذلك دوره الفعال في التأثير والتغيير الإيجابي محليا وعربيا.









وتناقش يوم الاحد بكلية الاثار بجامعة الفيوم رسالة ماجستير بعنوان"دراسة اعادة المكونات الانشائية والمعمارية المنهارة لمقابر الاسرة الخامسة بسقارة تطبيقا على نموذج مختار "والمقدمة من الباحث محمد رفعت طه محمد .

تكونت لجنة الاشراف من الدكتور محمد كمال خلاف استاذ ترميم وصيانة الاثار ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب "مشرفا رئيسيا" والدكتور سيد طه محمد استاذ فيزياء الجوامد والمواد الثانوية بكلية العلوم "مشرفا مشاركا" والدكتور محمد مصطفى محمد مدرس الترميم المعمارى للمبانى الاثرية والتراثية "مشرفا مشاركا"

وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور سيد طه محمد استاذ فيزياء الجوامد والمواد الثانوية بكلية العلوم "مشرفا مشاركا ورئيسا" والدكتور جمال عبد المجيد محجوب استاذ ترميم وصيانة الاثار بجامعة الفيوم "مناقشا وعضوا " والدكتور محمد كمال خلاف استاذ ترميم وصيانة الاثار بجامعة الفيوم "مشرفا رئيسيا وعضوا" والدكتور اشرف عبد المنعم جعفر استاذ كلية الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بشيرا –جامعة بنها"مناقشا وعضوا"



















