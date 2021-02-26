محافظ الجيزة يوجه بإصلاح عطل لإعادة انتظام ضخ المياه في البدرشين

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة إصلاح العطل الذي تسبب في ضعف ضغط المياه ف مركز ومدينة البدرشين .
كما وجه المحافظ، رئيس مركز البدرشين، بالمتابعة الميدانية للأعمال، وإزالة أي عوائق أمام الشركة؛ لسرعة الانتهاء من اعمال اصلاح العطل وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية لمركز ومدينة البدرشين .
وأشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة بالانقطاع وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبيه احتياجاتهم فورا.