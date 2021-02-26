محافظ الجيزة يوجه بإصلاح عطل لإعادة انتظام ضخ المياه في البدرشين

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، بسرعة إصلاح العطل الذي تسبب في ضعف ضغط المياه ف مركز ومدينة البدرشين .





كما وجه المحافظ ، رئيس مركز البدرشين ، بالمتابعة الميدانية للأعمال ، وإزالة أي عوائق أمام الشركة؛ لسرعة الانتهاء من اعمال اصلاح العطل وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية لمركز ومدينة البدرشين .



