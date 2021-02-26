ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بإصلاح عطل لإعادة انتظام ضخ المياه في البدرشين

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:45 م
محافظ الجيزة يوجه
محافظ الجيزة يوجه بإصلاح عطل لإعادة ضخ المياه بانتظام
Advertisements
محمد الصاحى
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة إصلاح العطل الذي تسبب في ضعف ضغط المياه ف مركز ومدينة البدرشين .

كما وجه المحافظ، رئيس مركز البدرشين، بالمتابعة الميدانية للأعمال، وإزالة أي عوائق أمام الشركة؛ لسرعة الانتهاء من اعمال اصلاح العطل وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية لمركز ومدينة البدرشين . 

وأشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة بالانقطاع وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبيه احتياجاتهم فورا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد انتهاء إصلاحات كسر ماسورة.. عودة مياه الشرب لأرض اللواء وبولاق الدكرور

قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة.. السبت

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تحويل خط مياه بفيصل

رئيس مياه الجيزة: عودة المياه لباقي المناطق المتأثرة بالانقطاع خلال ساعة

انقطاع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة غدا

قطع المياه عن العمرانية الشرقية والغربية ٨ ساعات.. اعرف المواعيد

ترشيحاتنا

باستنشاق الغاز.. انتحار مصري في الكويت

محمد صلاح الأعلى أجرًا في ليفربول.. تعرف على راتبه

سيف العدل.. مصري أخطر من "بن لادن" يتولى زعامة القاعدة

خاص.. رضا عبد العال: الأهلي كبير على موسيماني.. وأستطيع تحقيق بطولات لو كنت مكانه

تعرض نجم الزمالك ومنتخب مصر لحادث سيارة .. تفاصيل

الأهلي يفقد جهود نجم الفريق أمام طلائع الجيش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة توثق انتقامها من حبيبها الخائن.. وتحصد 10 ملايين مشاهدة على تيك توك

مواصفات نيسان مكسيما 2021 في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور

فرو أسود.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها