بعد إصابتها بـ كورونا.. نجلاء بدر تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية

قالت الفنانه نجلاء بدر ، إنها لا تزال تعاني من ضيق في التنفس؛ وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.





وأضافت في تصريح لـ " صدى البلد" : "حالتي مستقرة ولكن أشعر بإجهاد كبير.. والإصابة بالفيروس شيء صعب للغايه، فهو مثل الحيوان المفترس".





وأعلنت نجلاء بدر إصابتها بفيروس كورونا، في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي .





وتخضع الفنانة نجلاء بدر، حاليًا للعزل المنزلي، والخضوع للبروتوكول العلاجي، بعد أن حصلت على إجازة صحية من تصوير مشاهدها بمسلسل «نسل الأغراب».





مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.