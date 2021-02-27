غدا.. إجراء القرعة العلنية لتسكين حائزي الأراضي المقننة بتوسعات الشيخ زايد

28





اقرأ أيضا:



وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضي فئة من 12 ألفا : 16 ألف م2، أرقام طلبات (91/727 – 50 – 119 – 158 – 184 – 185 – 192 – 195 – 261 – 266 – 376 – 798 – 799 – 800 – 801 – 802 – 812)، يوم الخميس 4/3/2021، مضيفًا أنه سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضي من 16 ألفا : 17 ألف م2، أرقام طلبات (8 – 9 – 90 – 196 – 250 – 358 – 529 – 729 – 792 - 793)، يوم الأحد 7/3/2021.



وقال: سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضي فئة من 17 ألفا : 50 ألف م2، أرقام طلبات (17/756 – 157 – 262 – 490 - 491)، يوم الثلاثاء 9/3/2021.



ونوه المهندس مصطفى فهمي، بأن جلسات القرعات العلنية ستقام بمقر حديقة البيئة بالحي الثالث بالمجاورة الثالثة الساعة الـ12 ظهرًا بالأيام المحددة لكل فئة من المتقدمين بالطلبات، مشيرًا إلى أنه على حائزي الأراضي الواردة أرقام طلباتهم أو من ينوب عنهم قانونًا الحضور لمقر الجهاز في الفترة من 14/2/2021 : 25/2/2021، لاستكمال الإجراءات.

