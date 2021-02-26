الكويت.. والد الفنان مشاري البلام يكشف مفاجأة خطيرة عن وفاته





شيعت الكويت، اليوم الجمعة، جثمان الفنان الراحل مشاري البلام، بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".





وفي تصريحات صحفية على هامش الجنازة، كشف والد الفنان مشاري البلام مفاجأة عن سبب وفاة ابنه بعد تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.





وقال والد مشاري البلام إن ابنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بينما كان مصابا في الأساس بالفيروس، موضحا أن الجهات الصحية لم تفحصه قبل التطعيم.





وتابع والد البلام: "عطوه اللقاح وهو عنده كورونا.. عطوه إبرة الكورتيزون وهذي اللي أنهته".





وجرت مراسم تشييع البلاد دون مشاركة واسعة من الفنانين والمشاهير بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة لمنع تفشي وباء كورونا.





وأصيب الفنان الراحل بفيروس كورونا، عقب أيام من نشره فيديو توثيقيا للحظة حصوله على الجرعة الأولى من اللقاح، ليتوفي بعد أيام من دخوله العناية المركزة متأثرا بإصابته.



