ترتيب هدافي الدوري.. أوباما فى الصدارة وغياب أهلاوي

تعادل فريق سيراميكا كليوباترا أمام منافسه المصري البورسعيدي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة.





ونجح أحمد ياسر ريان فى تسجيل هدفين أمام المصري البورسعيدي فى الدقيقة العاشرة و37 خلال الشوط الأول ويقترب من صدارة الدوري المصري الممتاز.





وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالآتي:





1- يوسف أوباما " الزمالك " 7 أهداف.

2- عمر كمال "المصري" 6 أهداف.

3- احمد سمير " طلائع الجيش " 6 أهداف.

4- شيمليس بيكيلى " مصر المقاصة " 6 أهداف.

5- أحمد ياسر ريان " سيراميكا كليوباترا " 6 أهداف.

6- حسام حسن " سموحة " 6 أهداف.

7- رمضان صبحي " بيراميدز " 5 أهداف.

8- جون أوكويي إيبوكا " إنبي " 5 أهداف.

9- شريف عادل محمد " سيراميكا كليوباترا " 5 أهداف.