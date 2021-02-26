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أخبار العالم

قرار عاجل من الأمم المتحدة بشأن توزيع لقاحات كورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:45 م
الأمم المتحدة تتبنى
الأمم المتحدة تتبنى قرارا يحض على التوزيع المنصف للقاحات
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قسم الخارجي
تبنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالإجماع قرارا يحض على التوزيع المنصف للقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وقال دبلوماسيون للوكالة إن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تبنى بالإجماع قرارا أعدته بريطانيا يحضّ على التوزيع المنصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وذكرت أن القرار يدعو إلى التضامن ووقف إطلاق النار في مختلف النزاعات الدائرة حول العالم، بهدف تعزيز التصدي للفيروس وحملات التلقيح المضادة له. 

وفي واقعة نادرة، حظي القرار، وفق المصادر الدبلوماسية، بإجماع ممثلي الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن.

كانت منظمة الصحة العالمية اتهمت في وقت سابق  دول غنية، لم تسمها، بتقويض نظام "كوفاكس" المصمم لضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا.
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