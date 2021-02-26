عبر تطبيق zoom.. مناقشة رسالة ماجستير في إدارة الأعمال بـ جامعة كفر الشيخ

حصلت الباحثة نهال إبراهيم محمد الأحول، على درجة الماجستير الأكاديمي، في إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة كفر الشيخ، عبر تطبيق Zoom، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وجاءت رسالة الباحثة تحت عنوان، "أثر العلاقة التبادلية بين القائد ومرؤوسيه على صوت العاملين بتوسيط الصداقة التنظيمية.. بالتطبيق على العاملين بالمستشفيات الحكومية بمحافظة الغربية".





وضمت لجنة الحُكم والمناقشة، كلًا من، الدكتور صلاح الدين إسماعيل صلاح الدين، أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة جامعة حلوان، "رئيسًا وعضوًا من الخارج"، الدكتور محمد مصطفى عبدالعال، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشؤؤن التعليم والطلاب، "مناقشًا وعضوًا من الداخل"، والدكتور علي أحمد عبدالقادر، أستاذ إدارة الأعمال المساعد، ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، "مشرفًا وعضوًا من الداخل".





وأوصت الباحثة، في ضوء الإطار النظري للدراسة وبناءً علي نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الميدانية، مجموعة من التوصيات، أهمها قيام المسئولين بالمستشفيات الحكومية محل الدراسة علي تشجيع المرؤوسين علي تحقيق الأهداف المشتركة التي تحقق المصلحة العامة من خلال مشاركتهم في وضع الأهداف المتعلقة بعملهم.





كما أوصت الدراسة، بالسعي نحو خلق صف ثانٍ من القيادات الإدارية وذلك عن طريق استخدام مهارة التفويض بتكليفهم بالمهام التي تتفق مع مهاراتهم وقدراتهم من أجل تدريبهم علي هذه المهام مما يترتب علية سرعة أداء هذه المهام بكفاءة عالية، وبالتالي تحسين الخدمة المقدمة للمواطن.





وأكدت على أهمية الاتصال المتبادل بين القائد ومرؤوسيه في المستشفيات محل الدراسة وذلك من خلال وجود نظام كفء للاتصال من أعلى ألى أسفل، والعكس لتقديم المقترحات المتعلقة بالعمل والحلول المناسبة للمشاكل التي تمثل عائق في العمل، وتقديم الدعم من كل طرفي العلاقة التبادلية بين القائد ومرؤوسيه بشكل واضح وصريح.





وتطرقت التوصيات إلى أهمية عقد لقاءات دورية مع المرؤوسين للاستماع إلي اقتراحاتهم وشكواهم، وذلك لتنمية العلاقات بينهما واحترام كل منهم لعمل الآخر، توفير مزيد من الآليات التي يمكن من خلالها للعاملين التعبير عن آرائهم والاستماع لمقترحاتهم.





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جدير بالذكر أن هذه الرسالة أشرف عليها، والدكتور علي أحمد عبدالقادر، أستاذ إدارة الأعمال المساعد، ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، والدكتورة منى محمد السنديوني، مدرس بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ.



