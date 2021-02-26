اليوم .. نيللي كريم راحة من تصوير ضد الكسر

تحصل النجمة نيللي كريم على راحة اليوم من تصوير مسلسلها " ضد الكسر " الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد أيام تصوير متواصلة مكثفة.









وكان فريق مسلسل "ضد الكسر"، قد صوروا ، أمس ، العديد من المشاهد ، داخل أحد فنادق حي مصر الجديدة.





وتجسد نيللي شخصية فتاة من حي شعبي تدخل عالم منصات التواصل الاجتماعي، وتصبح فتاة مشهورة على موقع "تيك توك".





"ضد الكسر" من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولته: لقاء الخميسي، ومصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، هشام إسماعيل، عارفة عبدالرسول.





وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض فى دراما شهر رمضان الماضي وشارك فى بطولته الفنان آسر ياسين.