أحمد سليمان: طارق حامد من أنجح الصفقات في تاريخ الزمالك

قال أحمد سليمان، نجم الزمالك ومدرب حراس المنتخب المصري السابق، إن طارق حامد من أنجح الصفقات في تاريخ نادي الزمالك.
وعن رأيه في أفضل لاعبي الأهلي، أوضح سليمان، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،: "الشناوي يقدم أداء مميزا مع الأهلي، ويعد أفضل حارس في مصر في الوقت الحالي".
وأوضح أن لديه خطة لزيادة عدد اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج، مردفا: "صلاح واجهة مشرفة لمصر في الخارج، وهدفي خروج أكثر من لاعب للخارج".
وعن رأيه في الإدارة الحالية للزمالك، أكد أنهم مجتهدون للغاية، ويقدمون كل الجهد لخدمة الزمالك، رغم وجودهم في ظروف اضطرارية.