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برلمان

الهيئة البرلمانية للوفد: نعمل على تعديل قانون الشهر العقاري لمصلحة المواطنين

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:38 م
النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
قال سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة خاصة بتعديل المادة 35 من قانون التسجيل في الشهر العقاري، مؤكدا أن البرلمان سيعمل على تعديله بشكل جوهري حتى لا يكون عبئا على المواطنين.

وأوضح وهدان في بيان صحفي، أن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري بشكله الحالي يشكل عبئا ماديا، كما أن إجراءاته معقدة قد تحول دون تطبيق القانون على ملايين العقارات والوحدات السكنية، مؤكدا أن التعديل سيكون بشكل يرضي الجميع ويحافظ على تطبيق القانون في نفس الوقت.

وأضاف وهدان، أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ستعمل خلال مناقشة البرلمان للتعديلات على تلافي الملاحظات التي أثارت تخوف الشعب المصري من تطبيق القانون وعلى رأسها ربط توصيل المرافق بالتسجيل في الشهر العقاري، وكذلك تخفيف العبء المادي.
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