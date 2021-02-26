الهيئة البرلمانية للوفد: نعمل على تعديل قانون الشهر العقاري لمصلحة المواطنين

قال سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة خاصة بتعديل المادة 35 من قانون التسجيل في الشهر العقاري، مؤكدا أن البرلمان سيعمل على تعديله بشكل جوهري حتى لا يكون عبئا على المواطنين.





وأوضح وهدان في بيان صحفي، أن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري بشكله الحالي يشكل عبئا ماديا، كما أن إجراءاته معقدة قد تحول دون تطبيق القانون على ملايين العقارات والوحدات السكنية، مؤكدا أن التعديل سيكون بشكل يرضي الجميع ويحافظ على تطبيق القانون في نفس الوقت.



