زوجة نادر حمدي: مستحيل يصحى من النوم الصبح.. فيديو

كشفت سارة حسني زوجة الفنان نادر حمدي عن سبب عدم استيقاظة من النوم بسهولة قائلة إنه من رابع المستحيلات ان نادر يصحى الصبح.





واضافت سارة حسني خلال لقاء في برنامج " معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي": عندما يكون لدي نادر عمل يجب علي ان اجعلة يستيقظ من النوم يجب ان اتعامل معه بالراحة وبصوت منخفض حتي لا ينزعج .



