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توك شو

زوجة نادر حمدي: مستحيل يصحى من النوم الصبح.. فيديو

السبت 27/فبراير/2021 - 12:35 ص
سارة حسني
سارة حسني
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إبراهيم القادري
كشفت سارة حسني زوجة الفنان نادر حمدي عن سبب عدم استيقاظة من النوم بسهولة قائلة إنه من رابع المستحيلات ان نادر يصحى الصبح.

واضافت سارة حسني خلال لقاء في برنامج " معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي": عندما يكون لدي نادر عمل يجب علي ان اجعلة يستيقظ من النوم يجب ان اتعامل معه بالراحة وبصوت منخفض حتي لا ينزعج .

ومن جانبها اوضحت عفاف حمدي، والدة نادر: عندما اريد ان اجعل نادر يستيقظ وضعنا له جرس في غرفة نومه ووالده هو صاحب هذه الفكرة وعندما كان يضرب الجرس كان يعلم نادر ان والدة هو من يقوم بضرب الجرس فيستيقظ .
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