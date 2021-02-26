ممثل أمريكي .. شيرين رضا تكشف هوية فتى أحلامها

قالت الفنانة شيرين رضا، إنها تعلمت من والدها الصبر، وتفهم الأشخاص من حولها، أما من والدتها؛ فقد ورثت الترتيب والنظام، لافتة إلى أنها لم تلجأ يوما لتعذيب ابنتها أو سوء معاملتها ، ولكنها كانت تتبع طرقا أخرى للعقاب.





وأوضحت " رضا " ، خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى ، أن الممثل الأمريكى جونى ديب ، لو تقدم لطلب زواجها؛ ستوافق، لافتة إلى أنه فى حالة طلبها لخطبة رجل؛ سيكون الممثل الأمريكى براد بيت.





وأشارت إلى أن عقابها لابنتها كان عبارة دخولها غرفتها وامتناعها عن لمس الأرض، لافتة إلى أن مصيفها فى الطفولة ، كان العجمى ، والذي شهد أول قصة حب لها ، وكان عمرها وقتئذ 11 عاما.



