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توك شو

ممثل أمريكي .. شيرين رضا تكشف هوية فتى أحلامها

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:59 م
صدى البلد
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شيرين عادل
قالت الفنانة شيرين رضا، إنها  تعلمت من والدها الصبر، وتفهم الأشخاص من حولها، أما من والدتها؛ فقد ورثت الترتيب والنظام، لافتة إلى أنها لم تلجأ يوما لتعذيب ابنتها أو سوء معاملتها، ولكنها كانت تتبع طرقا أخرى للعقاب.

وأوضحت "   رضا "  ،  خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى ،  أن الممثل الأمريكى جونى ديب، لو تقدم لطلب زواجها؛ ستوافق، لافتة إلى أنه فى حالة طلبها لخطبة رجل؛ سيكون الممثل الأمريكى براد بيت.

وأشارت إلى أن عقابها لابنتها كان عبارة دخولها غرفتها وامتناعها عن لمس الأرض، لافتة إلى أن مصيفها فى الطفولة، كان العجمى، والذي شهد أول قصة حب لها، وكان عمرها وقتئذ 11 عاما.

ولفتت إلى أن  أول قصة حب جمعتها بطفل يدعى "عادل"، واصفة إياه "كان حلو أوى " ،  أما آخر قصة حب عاشتها، جمعتها بشخص يدعى "محمد" واصفة إياها بـ"الساخنة".
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