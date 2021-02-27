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رياضة

مدرب سيراميكا كليوباترا: ننتظر الأفضل من صالح جمعة.. ونرغب في شراء أحمد ياسر ريان

السبت 27/فبراير/2021 - 12:07 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن صالح جمعة يقدم مستويات جيدة مع الفريق.

وقال شعبان في تصريحات لبرنامج ملعب "أون تايم": "طبقًا للفترة الطويلة التي لم يشارك فيها صالح جمعة، فإن اللاعب يقدم مستويات جيدة مع الفريق في الفترة الماضية، لكن العامل البدني كان الحائل أمام عدم تقديمه مستوى أفضل".

وأضاف: "أتمنى أن يتعافى صالح جمعة بحلول الأسبوع المقبل، ننتظر منه الأفضل في المرحلة القادمة.

وعن أحمد ياسر ريان، قال هيثم شعبان: "أتمنى التعاقد مع أحمد ياسر ريان بصفة دائمة، 7 أهداف في 10 مباريات مجموع رائع بالنسبة لمهاجم في الدوري المصري.. هو مهاجم محترف والأفضل سيأتي بالنسبة له في القادم".

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع المصري بهدفين لمثلهما في بطولة الدوري.
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