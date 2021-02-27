اليوم.. انطلاق الامتحانات بالمعاهد الأزهرية في سيناء

حددت الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية ، محافظة شمال سيناء، بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام ٢٠٢٠_٢٠٢١م لجميع المراحل الدراسية بالمعاهد الأزهرية، وذلك اعتبارا من السبت الموافق 27 فبراير الجارى، وفقا لتعليمات قطاع المعاهد بمشيئة الأزهر الشريف.

تبدأ اليوم السبت ، امتحانات نصف العام فى المعاهد الأزهرية التي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب الممتحنين وفقا للمواعيد والجداول المعلنة والمواد المقررة عليهم .. حيث أعلن محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للمواد الشرعية والعربية بشمال سيناء أنه تجرى غدا امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى والصف الأول الثانوى أدبى وعلمى.

وأكد الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية للمواد الشرعية والعربية بشمال سيناء، أنه تم تحديد مواعيد الامتحانات من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوى يوم ٢٧ فبراير الجاري ولمدة يومين وامتحانات الصف السادس تجري علي مدي يومين اعتبارا من يوم ٢٨ فبراير .



مشيرا إلى أن امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى تجرى يومى: السبت 27 فبراير الجارى لمادتى القرآن الكريم والتربية الاسلامية، والاثنين أول مارس المقبل للمواد العربية والثقافية. . أما امتحانات الصف السادس الابتدائى ، حيث تجرى الامتحانات يومى: الأحد 28 فبراير الجارى لمادتى القرآن الكريم والتربية الاسلامية، ويوم الثلاثاء 2 مارس المقبل للمواد العربية والثقافية .

كما سيتم الاكتفاء بتقييم المعلم بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى، علي ان تجري الامتحانات للتلاميذ المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم.

وأعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة شمال سيناء، انه تم إلغاء جميع الإجازات الاستثنائية، لاعضاء هيئة التدريس، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، اعتبارا من السبت بعد القادم الموافق 27 فبراير الحالي، وفقا لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية.

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وقد أكد ابو القاسم ، على إتباع التعليمات الوزارية بخصوص الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب خلال سير الإمتحانات وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات الواقية للطلاب والعاملين بالمدارس والتطهير المستمر للجان قبل وبعد الامتحانات وتواجد الزائرات الصحيات بالمدارس والتنسيق مع الأجهزة الصحية لمتابعة الحالات المرضية .









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