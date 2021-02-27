رغم سنوات من دفن الموتى.. شاهد القبر يدفن حانوتيا حيًا أسفل حجارته| صور

بعدما قضى عمره في دفن الموتى جاء اليوم ودفن حانوتي نفسه، فأثناء حفر قبر والتجهيز لدفن أحد الموتى، وقع حادث أليم توفي على إثره حانوتي بطريقة شنيعة بعدما تحطمت حجارة القبر فوق رأسه ودفنته حيًا بداخله.





راح حانوتي أمريكي يبلغ من العمر 42 عامًا ضحية عمله، حيث انهار قبر كان يحفره فوق رأسه ودفنه حيًا.





توفي «رودوين أليكوك» بعد الحادث الذي وقع في حديقة واشنطن التذكارية بجبل سيناء في لونج آيلاند في نيويورك.





كان القبر الذي كان يعمل عليه عمقه أكثر من 7 أقدام، حيث قام رودوين بتسوية قاع الحفرة عندما وقع الحادث.





حاول زملائه في العمل بشكل محموم إخراجه بعد الحادث، بشكل مأساوي، لكن كان الأوان قد فات لإنقاذه، وأعلن وفاته في مكان الحادث.





فيما لم يتم بعد تبادل المعلومات حول سبب انهيار القبر، وتحقق الآن إدارة السلامة والصحة المهنية وفرقة القتل التابعة لشرطة مقاطعة سوفولك في الحادث.