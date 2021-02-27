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منوعات

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر

السبت 27/فبراير/2021 - 07:35 ص
عروس
عروس
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عزة عاطف
نجحت عروس في إقامة حفل زفاف أحلامها قبل يومين فقط من وفاتها بمرض السرطان، وقد انتشرت صور مؤلمة لها إلى جانب عريسها تغمرها السعادة.

في عام 2018، شخص الأطباء إصابة العروس البرازيلية «أدرليلي ريباس» بنوع سرطان نادر يدعى ساركوما Ewing، يؤثر على العظام و الأنسجة الرخوة من حولهم.

وبرغم علم عريسها أنها لم يتبق لها سوى القليل من الوقت ولن تعش طويلًا، قررا إقامة حفل الزفاف الذي تحلم به العروس مع حب حياتها كوسيلة لتوديع عائلتها وأصدقائها.

كانت العروس البالغة من العمر 26 عامًا تكافح السرطان النادر منذ مايو 2018 عندما تم تشخيصها لأول مرة، ولكن على الرغم من العلاجات المختلفة، لم تكن قادرة على التغلب على المرض.

بحلول وقت الزفاف، كانت العروس من بلدية أونياو دا فيتوريا البرازيلية تتناول ما يصل إلى 10 أقراص من المورفين يوميًا، لكن لحسن الحظ، وجدت أن الحب أكثر راحة لها في هذه الأوقات الصعبة.

قابلت عريسها روان بابلو دي لارا البالغ من العمر 28 عامًا، عبر الإنترنت العام الماضي فقط، وعرض عليها الزواج على الفور.

نظموا حفل زفافهم في وقت لاحق من نفس العام، وهي خطة كان لا بد من تأجيلها مؤقتًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومع ذلك، عندما اكتشفت العروس أن حالتها قد تدهورت وأن رعايتها ستكون لتخفيف الألم فقط حتى موتها، قرر الزوجان القيام بكل ما في وسعهما لمتابعة حفل الزفاف.

جعل حفل الزفاف Adarlele تنسى مؤقتًا آلامها وكانت تبتسم للجميع في اليوم الكبير، حتى ودعتهم بعدها بأيام.
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