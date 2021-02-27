بإطلالة عصرية.. أنابيلا هلال تستعرض أناقتها في دبي





و تألقت أنابيلا هلال في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز واسع ونسقت معه بلوزة ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.





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وانتعلت أنابيلا هلال حذاء أنيق متناسق مع إطلالتها فيما لأرتدت حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، و تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أنابيلا هلال على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئةة التي كشفت عن جمالها.



