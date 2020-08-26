أبيض x أسود.. أنابيلا هلال بإطلالة جديدة تبرز رشاقتها

نشرت أنابيلا هلال، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وأنيقة.
وظهرت بها أنابيلا هلال، ببنطالا جذابا باللون الأبيض، ويتميز بتفصيلة تبرز عن رشاقتها، ومرتدية معه توب جذاب باللون الأسود الجذاب.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أنابيلا هلال في المكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح مع لمسات ناعمة من الأيشادو الذى يبرز جمالها.
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كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة تبرز جمال أنوثتها.
ولم تكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.