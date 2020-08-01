بـ توب مكشوف.. أنابيلا هلال بإطلالة جذابة تخطف الأنظار.. شاهد

نشرت الإعلامية أنابيلا هلال، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.
وظهرت بها أنابيلا هلال، بتوب جذاب باللون البني الفاتح، ودون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها.
اقرأ ايضًا | بـ هوت شورت.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بإطلالة جذابة
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أنابيلا هلال في الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح.
كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تبرز جمالها.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.