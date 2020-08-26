بملابس كلاسيكية.. كارولين عزمي بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

نشرت الفنانة كارولين عزمي، ستوري جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية جذابة.
وظهرت بها كارولين عزمي، بتوب جذاب باللون الأبيض، ومرتدية معه جاكيت بدلة باللون الأخضر الفاتح، وبنطالا جذابا من الجينز باللون الأزرق.
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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كارولين عزمي في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع لمسات رقيقة من المسكارا السوداء، وأحمر للشفاه باللون البيج اللامع.
كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعمة التى تتناسب مع ظهورها.
ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية حول الرقبة، ووضعت ساعة أنيقة لليد لأكمال إطلالتها.