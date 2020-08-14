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مرأة

بـ التايجر.. كارولين عزمي بإطلالة كلاسيكية تستعرض جمالها.. شاهد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:17 م
كارولين عزمي
كارولين عزمي
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نهى هجرس
شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها باستوري جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية جذابة.


وأطلت بها كارولين عزمي، ببنطالا كلاسيكيا باللون الأسود، ومرتديه معه توب بسيط من التايجر باللون الذهبي ليبرز عن جمالها ورشاقتها.




واختارت كارولين عزمي، تسريحة الشعر الويفي لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها الجذاب.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على اللون البني الفاتح كأيشادو للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البرتقالي الناعم.


ووضعت إكسسوارات بسيطة تتناسب مع ظهورها، عبارة عن قرط بسيط باللون الأسود.
بـ التايجر.. كارولين عزمي بإطلالة كلاسيكية تستعرض جمالها.. شاهد
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