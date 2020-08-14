بـ التايجر.. كارولين عزمي بإطلالة كلاسيكية تستعرض جمالها.. شاهد









وأطلت بها كارولين عزمي ، ببنطالا كلاسيكيا باللون الأسود، ومرتديه معه توب بسيط من التايجر باللون الذهبي ليبرز عن جمالها ورشاقتها.

















واختارت كارولين عزمي ، تسريحة الشعر الويفي لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها الجذاب.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على اللون البني الفاتح كأيشادو للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البرتقالي الناعم.









ووضعت إكسسوارات بسيطة تتناسب مع ظهورها، عبارة عن قرط بسيط باللون الأسود.