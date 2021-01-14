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مرأة

بفستان لافت.. أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها

الخميس 14/يناير/2021 - 06:02 ص
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
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هاجر هانئ
حرصت الإعلامية أنابيلا هلال على مشاركة متابعي حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت أنابيلا هلال في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا وذا أكمام مكشوفة باللون الموف الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسم التصميم بحزام ستان أسود حول الخصر مما كشف عن رشاقتها.

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وانتعلت أنابيلا هلال حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت أنابيلا هلال على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.

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