السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية بالزقازيق

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في وحدة سكنية بشارع "المحافظة" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.





وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على النيران وإخمادها، فيما أسفر الحريق عن إصابة صاحب الشقة، ويُدعى "ياسر.أ" 58 سنة، مُدرس، بحروق بالغة في الحلق والوجه وفروة الرأس، وجرى نقله إلى مستشفى "الزقازيق" العام، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





وعلى جانب آخر فقد لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب والدها ونجلاها فى حادث انقلاب توك توك بطريق "النوافعة- كفر صقر" وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى فاقوس، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.





تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى فاقوس، بوصول كل من " وردة ال " 25 سنة ربة منزل مقيمة جزيرة مطاوع كفر صقر، جثة هامدة، وإصابة والدها " السيد ع" 60 سنة ونجليها " رانيا" 7 سنوات و" عمرو" فى حادث إنقلاب توك توك طريق النوافعة- كفر صقر.





تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي وجار تقديم الرعاية الطبية للمصابين وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.