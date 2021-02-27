فيديو جراف.. مادة مسرطنة.. أخصائي تغذية يحذر من الفينو والجبن والكرواسون

يتناول البعض الجبن أو الفينو يوميًا خاصة في وجبتي الفطور والعشاء وأيضًا قد تتخلل وجبات الغذاء، وبالرغم من الحصول بعض أنواع الجبن على نسبة جيدة من الكالسيوم والبروتين والفسفور فإنها زيادة تناولها يسبب مشاكل صحية.
ووجه الدكتور مروان، سالم أخصائي التغذية العلاجية، تحذيرا شديد اللهجة من تناول الوجبات السريعة، موضحًا أن الأكل في الشارع يتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي والقولون العصبي والانتفاخ والإمساك المزمن والإسهال المزمن، مؤكدا أن ذلك يتسبب في إصابة الشخص بجرثومة المعدة، التي تأكل جدار المعدة لوقت طويل.
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