متحدث الزمالك: إنهاء قضايا النادي في الفيفا خلال الأشهر القليلة القادمة

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني، تصريحات أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، على أزمة الزمالك في الفيفا.

وقال أحمد سالم: “نسعى أن يكون الزمالك بلا قضايا في الفيفا خلال الأشهر القليلة القادمة.. تردد اسم الزمالك في الاتحاد الدولي شيء مسيء ولا يليق بالنادي نهائيًا”.

علي الجانب الآخر تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية، ويلتقي الفريق نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهاب والإياب.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهاب وعودة) من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.