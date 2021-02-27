بيان عاجل من اتحاد المنتجين العرب بشأن بشأن التقرير الأمريكي الخاص بمقتل جمال خاشقجي

أعرب الإتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة الدكتور إبراهيم أبوذكري بكل كوادره واتحاداته المتواجدة بثمانية عشر دوله عربية عن رفضه القاطع واستيائه الكامل لكل التصريحات والتلميحات التي تصدر من الإدارة الأمريكية ضد السياسة السعودية والقيادات السعودية.





واعتبر الإتحاد هذه التصريحات مساسا بسيادة المملكة العربية السعودية وهو ما يرفضه الإتحاد العام للمنتجين العرب جملة وتفصيلا، مشددا على رفضه كل ما من شأنه المساس بالقيادة السعودية والتشكيك في إستقلالية قضاء المملكة.





وأكد الاتحاد العام تأييده الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي يشوه العلاقات السعودية الأمريكية ويضعها علي المحك، لافتا إلى أن هذا التقرير يسيء مباشرة الي العلاقات السعودية والعربية من جهة والعلاقات الأمريكية من جهة أخري.





وأشاد الإتحاد العام للمنتجين العرب بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في ترسيخ الأمن والاستقرار والاهتمام بالتنمية ورعاية الوطن والمواطنين في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي بل والعالمي ، فضلًا عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ولدورها الرئيسي الموثق والمتعاون مع الدول التي تعاني من الاٍرهاب وتضع كافة امكاناتها لمكافحة الإرهاب والعنف ومتصدية لكل انواع الخروج عن شرائع الدين الاسلامي السمح متصدية للفكر المتطرف والمتطرفين ، كما تضع المملكة كل الامكانيات لترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على كافة المستويات.