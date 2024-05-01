وزير الدفاع الروسي: نتقدم في أوكرانيا وفق الخطط الموضوعة

أكد وزير الدفاع الروسي على ان قواته تتقدم في أوكرانيا وفق الخطط الموضوعة.



عقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اجتماعاً في مقر مجموعة القوات المشتركة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة (SVO)، وأكد على ضرورة زيادة إمدادات الأسلحة من أجل الحفاظ على الوتيرة المطلوبة للهجوم حسبما أفادت الإدارة العسكرية، اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن شويجو استمع خلال الاجتماع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الحالي في منطقة عمليات SVO وطبيعة تصرفات العدو.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف، بحسب الفيديو الرسمي للوزارة.

خلال الاجتماع، أشار وزير الدفاع الروسي إلى أن مجموعات القوات تواصل أداء المهام في مناطق العمليات وفقا لخطة العملية العسكرية الخاصة وأشار إلى الحاجة إلى زيادة إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية المعدات ووسائل التدمير لهم.