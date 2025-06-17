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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حصول 456 مُتدربًا على دورات مجانية من معهد الساليزيان الإيطالي

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

 أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن حصول 456 مُتدربًا جديدًا، من الشباب والفتيات، على دورات تدريبية مجانية ذات معايير دولية، من معهد الساليزيان الايطالي "دون بوسكو "، بفرع الإسكندرية، وذلك بمنحة مجانية من وزارة العمل، بحسب بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"المعهد" لتدريب الشباب وتأهيلهم ، لتلبية احتياجات سوق العمل.

وقال الوزير جبران إن المتدربين الجدد تدربوا على 23 مهنة يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،بالإضافة إلى كورسات في اللغتين الإنجليزية والإيطالية ، وفي المهارات الحياتية أيضا.

باب التقديم مفتوح

وأوضح أن باب التقديم ما زال مفتوحاً أمام  الشباب الراغب في الحصول على دورات تدريبية مجانية، والحصول على كافة تفاصيل تلك المنحة ، وأنواع المهن ،بالدخول، والتقديم على  الرابط التالي : https://forms.gle/zAT7RXSnLVXyQhjF7 ...وأوضح الوزير جبران ،أن وزارة العمل تواصل جهودها بتطوير منظومة التدريب المهنية على كافة المحاور من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها في كافة المحافظات ،وكذلك بالتعاون مع  شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لتبادل الخبرات ،في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل خاصة المستقبلية …

وزارة العمل معهد الساليزيان سوق العمل

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