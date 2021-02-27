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برلمان

وكيلة القوى العاملة بالبرلمان تطالب وزارة التموين بتكثيف الحملات لمواجهة جشع التجار قبل شهر رمضان

السبت 27/فبراير/2021 - 03:07 م
النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
طالبت سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات التموينية على تجار السلع الغذائية، ومنع احتكارها وتخزينها فى المخازن، موضحة أن بعض التجار تستغل اقتراب شهر رمضان، والقيام بحجب بعض السلع الغذائية الضرورية من الأسواق تمهيدا لعرضها بأسعار مرتفعه.

وأشادت سولاف درويش، بموافقة مجلس الوزراء على اعتماد تخفيض بنسبة 50% لمعرض "أهلا رمضان"، والذي سيقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات  وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك معرض أهلا رمضان فى مختلف الأنهاء بالمحافظة الواحدة، فهي تهدف للتسهيل على المواطنين المشقة والتخفيف عليهم من أعباء الحياة الاجتماعية.


وأكدت وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن التحرك المسبق نحو مراقبة ومحاسبة جشع التجار سيمنع من حدوث أزمات أو اختفاء السلع من الأسواق، قائلا :" إن الشهر الفضيل له طبيعة خاصة عند المصريين ولذلك يجب أن يكون هناك استعدادات لمواجهة بعض الأزمات التى تحدث جراء جشع التجار".

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