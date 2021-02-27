يتزايد بمعدلات سريعة.. التحقيقات تكشف مفاجأة عن نسبة ميل عقار الإسكندرية

أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة متهمين من مسئولي التنظيم بحي غرب الإسكندرية، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية المخالفات التي شابت بناء أحد الأبراج السكنية بدائرة حي غرب بمحافظة الإسكندرية والمعروف إعلاميًا ببرج الإسكندرية المائل.





شمل أمر الإحالة كلا من:





١) مهندسة التنظيم بحي غرب الإسكندرية.





٢) مديري التنظيم بحي غرب الإسكندرية السابق والحالي.





وشمل قرار النيابة الإدارية إحالة اثنين من مهندسي التنظيم بحي غرب الإسكندرية - من العاملين المؤقتين من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية- لمحافظ الإسكندرية لإعمال اختصاصه قبلهما؛ حيال ما كشفته التحقيقات من تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون بالنسبة لذلك العقار سواء في مراجعة ملفه حال عدم اتخاذ إجراءات من جانب من سبقهما في العمل من مهندسي التنظيم السابقين ولما ألم بالعقار من ميل أدى إلى حدوث هبوط وتشققات الرصيف.





هذا وقد قامت النيابة بتشكيل لجنتين فنيتين من كل من :

- أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

- المكتب الفني بمديرية الإسكان بالإسكندرية.





وذلك لفحص كافة الجوانب الفنية والانشائية المتعلقة بالعقار والعقارات المجاورة كل حسب اختصاصه مع موافاة النيابة بما يسفر عنه الفحص على وجه السرعة.





وبناءً عليه قدمت تلك اللجان تقاريرها والتي خلصت إلى حدوث ميل شديد بالعقار -حوالي ٤٪ في اتجاه الشارع - وأن هذا الميل كان يتزايد بمعدلات سريعة مما ينذر بخطورة حالة العقار واحتمال تعرضه للانهيار وأن الأمر يستوجب الإزالة الفورية حتى سطح الأرض حرصًا على أرواح وممتلكات المواطنين، وأن الفحص أثبت عدم اتخاذ أية إجراءات محررة من المختصين بإدارة التنظيم بحي غرب الاسكندرية حيال أعمال البناء المخالفة بالدور التاسع للعلوي من العقار محل التحقيق.