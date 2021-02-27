نرفض كل ما يمس سيادة المملكة.. جيبوتي تؤيد بيان الخارجية السعودية حول قضية خاشقجي

أعربت جمهورية جيبوتي، اليوم السبت، تأييدها بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الأمريكي حول جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.





وشددت جيبوتي في بيان لها، على رفضها القاطع لكل ما من شأنه أن يمس بسيادة المملكة أو يمثل تدخلًا في شؤونها الداخلية.





وأكدت جيبوتي على محورية الدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد في إرساء الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف، وترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال.





وأشارت إلى حق المملكة في كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من أجل حفظ حقوقها وتعزيز مكتسباتها ودعم دورها في تعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال.