المنوفية: ضبط ما يقرب من 70 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات وبالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والثلاجات والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية بمركز ومدينة السادات ، أسفرت عن ضبط ما يقرب من 70 كجم لحوم تم ذبحها خارج السلخانة وإعدام 60 كجم من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.



