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محافظات

المنوفية: ضبط ما يقرب من 70 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة

السبت 27/فبراير/2021 - 03:08 م
صدى البلد
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مروة فاضل
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات وبالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والثلاجات والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية بمركز ومدينة السادات ، أسفرت عن ضبط ما يقرب من 70 كجم لحوم تم ذبحها خارج السلخانة وإعدام 60 كجم من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة باستمرار بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا للصالح العام.
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