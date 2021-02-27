كامل الوزير: تخصيص عائد تحيا مصر لتنفيذ مشروعات تنموية بالدقهلية

اكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ان عائد مشروع تحيا مصر سيخصص دخله للمشروعات التموية والخدمية بنطاق محافظة الدقهلية ومشروعات النقل.





وقال الوزير، أثناء جولته التفقدية للدقهلية، إن هذا المشروع لايدخل اى دخل لوزارة النقل او هيئة السكة الحدي وانه ليس لديه اى مانع في ان يمول هذا المشروع من صندوق تحيا مصر بشرط ان يتم انشاء صندوق تحيا مصر بالدقهلية يساهم فيه اعضاء مجلس النواب والشيوخ ورجال الأعمال والمجتمع المدني لتمويل تلك المشروعات.





وأضاف انه سيتم إقامة مركز ثقافي علي أعلي مستوي يواكب العصر من مكتبات الكترونية ودار للسينما والمسرح بالمنصورة بأرض المحلج ، مؤكدا على تخصيص قيمة تذكرة الدخول بأرض الهابي لاند بعد تطويرها للمستشفيات من اجل تطويرها والارتقاء بالمنطومة الطبية بالمحافظة.





يذكر ان المشروع على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 136000 متر مربع ، ويضم عدد من المشروعات تشمل (مشروع المنصورة جيت على أرض طلخا ، ويتكون من برج تجارى سكنى ترفيهى وحديقة عامة وبرج تجارى إدارى وأبراج سكنية تجارية ) .



