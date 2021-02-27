وزيرا الطيران والسياحة والآثار يعودان للقاهرة بعد زيارة إلى الأقصر

عاد الى القاهرة بعد عصر اليوم وزيرا الطيران المدني الطيار محمد منار، والسياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بعد زيارة قاما بها الى الاقصر بدأت يوم أمس الاول الخميس، لتفقد عدد من المواقع السياحية والأثرية وأيضا تطويرات مطار الأقصر وحركة التشغيل.





وقام وزير الطيران خلال الزيارة بتفقد مطار الاقصر الدولي ،كما قام الوزير بتسليم شهادة الاعتماد الصحي الآمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولي ACI إلى مدير مطار سوهاج ليصبح مطار سوهاج الدولي ثامن المطارات المصرية حصولًا على هذه الشهادة.



