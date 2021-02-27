ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرا الطيران والسياحة والآثار يعودان للقاهرة بعد زيارة إلى الأقصر

السبت 27/فبراير/2021 - 04:29 م
وزيرا الطيران والسياحة
وزيرا الطيران والسياحة
Advertisements
نورهان خفاجي
عاد الى القاهرة بعد عصر اليوم وزيرا الطيران المدني الطيار محمد منار، والسياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بعد زيارة قاما بها الى الاقصر بدأت يوم أمس الاول الخميس، لتفقد عدد من المواقع السياحية والأثرية وأيضا تطويرات مطار الأقصر وحركة التشغيل.

وقام وزير الطيران خلال الزيارة بتفقد مطار الاقصر الدولي ،كما قام الوزير بتسليم شهادة الاعتماد الصحي الآمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولي ACI إلى مدير مطار سوهاج ليصبح مطار سوهاج الدولي ثامن المطارات المصرية حصولًا على هذه الشهادة.

وقام الوزيران خلال الزيارة بالمشاركة في افتتاح مستشفى شفا الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، بحضور النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، وعدد من قيادات محافظة الأقصر وقيادات وزارة الطيران ونواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ، ضمن مبادرة "حياة كريمة " تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن غير القادر من كافة النواحي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرا الطيران والسياحة والآثار فى زيارة لمطار الغردقة الدولى ..تفاصيل

للاطمئنان على حركة القطاع.. وزيرا الطيران والسياحة يتفقدان مطار الأقصر الدولي

وزيرا السياحة والطيران يتفقدان معبد الأقصر وأعمال الترميم لتمثال الملك رمسيس الثاني

مجلس المطارات الدولي يمنح مطار سوهاج شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن

وزيرا السياحة والطيران يلتقيان أعضاء النواب والشيوخ بسوهاج

وزيرا السياحة والطيران يلتقيان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة سوهاج

ترشيحاتنا

سلم رسالة مهمة لـ السيسي من الأمير.. مصدر مسؤول يكشف سر زيارة وزير خارجية الكويت اليوم للقاهرة

انفراد.. الشناوي وأبوجبل وبسام ورضوان في قائمة معسكر الفراعنة.. وسليمان بديلا

دراسة تكشف معلومات جديدة حول الإصابة الثانية بـ كورونا بعد التعافي

خوفا من فضح علاقته الحرام.. تحقيقات موسعة في محاولة قتل عامل لخاله بالجيزة

تداول شكاوى عبر السوشيال ميديا بشأن تعثر بعض طلاب أولى ثانوي في الدخول على منصة الامتحان .. والتعليم تتحقق

بسبب مذيعة "الروج".. إحالة فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذرها بشدة.. تناول السناكس يوميا يهدد حياتك

هتسد معاك في الدايت.. طريقة عمل شوربة طماطم بالشوفان

الناس بتاخد معايا سيلفي.. شبيه مصطفى محمد يروي أغرب مواقف تعرض لها بالشارع.. فيديو