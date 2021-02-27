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برلمان

"مدينة" و"بكار" نائبان لرئيس حزب الوفد.. و"عبد العزيز" عضو مكتب تنفيذي

السبت 27/فبراير/2021 - 05:11 م
اجتماع حزب الوفد
اجتماع حزب الوفد
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معتز الخصوصى
أجرت الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد، انتخابات على الأماكن الشاغرة في المكتب التنفيذي بعد فصل الدكتور ياسر الهضيبي والدكتور محمد عبده نائبي رئيس الحزب ومحمد حلمي سويلم عضو المكتب التنفيذي. 

وترشح لنيابة رئيس حزب الوفد: محمد مدينة عضو مجلس النواب رئيس اللجنة العامة للوفد في القليوبية، واللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد، وعيد هيكل مساعد رئيس الحزب، وعادل بكار رئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية. 

وفاز بنيابة حزب الوفد محمد مدينة وعادل بكار، بينما فاز طارق عبد العزيز بعضوية المكتب التنفيذي بالتزكية.
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