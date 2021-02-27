ميانمار تُقيل سفيرها في الأمم المتحدة بعد مطالبته بالتصدي للانقلاب العسكري

أقالت السلطات العسكرية في ميانمار، اليوم السبت، سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة، كياو مو تون، بعدما دعا الأمم المتحدة لاتخاذ أي إجراءات للتصدي إلى الانقلاب العسكري الذي جرى في ضد الحكومة الشرعية في البلاد مطلع الشهر الجاري.





وقالت التلفزيون الرسمي في ميانمار، إن مو تون "خان بلاده وتحدث تحت منظمة غير رسمية لا تمثل الدولة وأساء استخدام سلطته ومسؤولياته كسفير".





وكان سفير ميانمار أخبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس، بأنه كان يتحدث نيابة عن الحكومة المدنية برئاسة أونج سان سو كي، التي تمت الإطاحة بها من قبل جيش ميانمار.