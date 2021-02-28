اقتصاد الإمارات|الطاقة والبنية التحتية تطلق دليلا للإنشاءات الذكية..تفاصيل





وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية " وام"، إن الدليل يسعى لمواكبة أفضل الممارسات والتقنيات المستحدثة، ودفع عجلة الصناعات الحديثة المتعلقة بالإنشاءات قدمًا إلى الأمام، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة بالمجال.





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أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ عن استحداث الوزارة دليلا وطنيا طموحا للإنشاءات الذكية لتوظيف التقنيات الحديثة والمبتكرة والصناعات الذكية في توصيف المواد والمواصفات والأدلة التصميمية الخاصة بالعملية الإنشائية.أوضح أن الدليل يستهدف وضع محركات أساسية من السياسات والعناصر والمستهدفات المرنة المحفزة لتطوير قطاع الإنشاءات بما يلبي تطلعات حكومة الإمارات وقيادتها الرشيدة، الأمر الذي يدعم عبور الدولة للخمسين عامًا المقبلة، ويعزز من ريادتها العالمية، عبر خلق بيئة حاضنة للمشاريع الابتكارية النوعية الداعمة لمنظومة العمل.ويحتوي الدليل على عناصر رئيسة للإنشاءات الذكية والتي تعتبر ضرورية لجميع الجهات من أجل تحسين عملية الإنشاءات، وتشمل، المقارنة المعيارية لتأهيل قدرات المقاولين وتعزيز التعاون بين المهندسين المعماريين والمصممين والمقاولين لتحسين النتائج الإجمالية لمشروع البناء، والتي تتضمن مؤشر البناء الذكي الموحد.بالإضافة إلى المؤشر الوطني للإنشاءات الذكية، ونمذجة معلومات البناء: بهدف تقديم الدعم لقرارات الاستثمار، من خلال مقارنة الأدوار والنطاق وتكاليف المشروع والاستخدام الأمثل لبيانات مشروع المبنى أثناء الإنشاء والعمليات والصيانة، فضلا عن تقنيات المعلومات التي تستهدف /إدارة مشاريع الإنشاء والأعمال لتحقيق أقصى قدر من أهداف الأعمال القابلة للقياس، على سبيل المثال /السلامة، والجدول الزمني، والتكلفة، ونطاق التسليم، والاستدامة/،كما تشمل عناصر للدليل المواد الذكية، والتي تهدف إلى تحسين الجودة والأداء الفني للهيكل، والأساليب وتستهدف كذلك تقليل العوامل الثلاثة: التكلفة، والوقت، والعمالة غير الماهرة لإنجاز المشاريع ضمن الإطار الزمني، فضلا عن المنهجية لتحسين كفاءة العمل وقدرة المؤسسات على تكرار العملية بطريقة منظمة ومنتجة/، وغيرها من العناصر المرتبطة بالإنشاءات الذكية.