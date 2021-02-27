شروط إقامة إنذار الطاعة.. وما مصير الزوجة الناشز .. وهل تم إلغاؤه فى قانون الأحوال الشخصية

بيت الطاعة من الناحية القانونية هو إجراء قانوني يعطي للزوج الحق في إجبار زوجته أن تعود إلى بيت الزوجية واذا امتنعت فإنها تعتبر ناشزا، أي تفتقد حقوقها من مؤخر ونفقة بل يذهب بعض القضاة إلى أبعد من ذلك كحرمانها من الزواج مرة أخرى باعتبارها ناشزا.









اما بشأن المسكن الذي أعده الزوج لزوجته لتقيم فيه بعد طلبها فى بيت الطاعة ، فان هذا المسكن إما أن يكون ملائما لسكن الزوجة، من حيث المستوى الاجتماعي والاقتصادي للزوجة ويتوافر فيه الأمان لها، وإما لا يكون ملائما لها من هذه النواحي، فان كان ملائما لها وطلبها بالتواجد فيه باعتبارها زوجة له وجب عليها أن تطيعه.





نقابة المحامين نشرت على موقعها الالكترونى جميع الاسئلة الخاصة بانذار بيت الطاعة وحقوق الزوج ، وماهو مصير الزوجة "الناشز " وكذلك صيغة انذار بيت الطاعة.





ما صيغة انذار الطاعة,والاجراءات القانونية التى يجب اتباعها حتى يتم الحكم بإنذار بالطاعة ,وشرح المواعيد القانونية للاعتراض وصيغة الانذار..كل ذلك فى هذا التقرير





انذار طاعة





عند الخلاف بين الزوجين تخرج الزوجة عن طاعة الزوج ,وخروج الزوجة عن طاعة الزوجة يجعلها ناشزا





قانونا وتسقط طبقا لذلك كافة حقوقها الشرعية ولا يكون لها اى حقوق شرعية طبقا للقانون .





فى هذه الحالة .. يوجه الزوج انذار طاعة للزوجة ,ولابد ان يكون على يد محضر وبعدها يتنظر المده القانونية 30 يوم





وفى هذه الحاالة لا يخرج الامر عن حالتين





الحالة الاولى





الزوجة لا تعترض على انذار بالطاعة من الزوج وعليه تكون ناشزا ,ولكن الزوج لابد ان يرفع دعوى قضائية بنشوز الزوجة واجراءات بسيطة لوجود انذار بالطاعة وعدم وجود اعتراض على انذار بالطاعة من الزوجة





الحالة الثانية





اعتراض الزوجة فى الميعاد القانونى وتذكر الزوجة سبب اعتراضها على الطاعة وتبرر سبب خروجها عن طاعة





الزوج,ويتم التحقق من موقف الزوجين ويتم الحكم اما لصالح الزوج بالطاعة او لصالح الزوجة بالاعتراض على الطاعة





واذا كسب الزوجة الطاعة اصبحت الزوجة ناشز قانونا ، وهذا يؤثرعلى موقفها القانونى من نفقات وخلافه.





هل هناك بيانات للإنذار الطاعة يجب توافرها؟





القانون اشترط أن يوصف المسكن، ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أي خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.أما إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل أهل الزوج، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا إذا أثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزواج.ـ





هل يجوز للزوجة أن تعترض على إنذار الطاعة؟





نعم، الاعتراض على إنذار الطاعة يكون من خلال أن يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لأن الاعتراض له 30 يوما ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة.ـ





كيفية عملية إقامة أو رفع الاعتراض على إنذار الطاعة؟





الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوما وتبين أسباب اعتراضها وهى اما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير أو انه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا أو انه بين جيران غير صالحين، كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو انه موحش كما لو كان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة.





اضافة لذلك أسباب ترجع إلى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها|.





هل يحق للزوجة إضافة أسباب اعتراض غير الثابتة بصحيفة الاعتراض؟





لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض وشهود الزوجة لابد أن يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية .









ماذا إذا قضي بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة؟





الزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته أي من تاريخ إنذار الطاعة.





وماذا إذا قضي بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة؟





على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول





هل نشوز الزوجة يسقط حقها في المؤخر أو المتعة؟





نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة في حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها في النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها في المؤخر أو المتعة عند طلاقها.





وعليه فلا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوزـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يومأ وإذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذارا لطاعة.ـ حيث جاء في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه،إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه.ـ





ما أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة





تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول في طاعته يكون اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.





وما هو أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة؟





الحكم الصادر في دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما سبب الحق في دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها، والأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.اقرأ المزيد:





ماهى صيغة انذار الطاعة؟





انه فى يوم الموافق / / بناء على طلب السيد / ومهنته المقيم برقم شارع قسم محافظة ومحلة المختار مكتب الأستاذ / المحامى الكائن.. أ نا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة السيدة/ ومهنتها المقيمة بشارع قسم محافظة مخاطبا مع واعلنتها بالاتى:





الطالب زوج المعلن اليها بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية على يد مأزون ناحية بتاريخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولا تزال فى عصمته ولكنها خارجة عن طاعته اذ غادرت المنزل الزوجية لزيارة والدها ولكنها لم تعد لمنزل الزوجية دون سبب مشروع وقد حاول وديا اقناعها بالعودة الى منزل الزوجية دون جدوى وحيث ان الطالب اوفى المعلن اليها عاجل صداقها وهو امين على نفسها ومالها وقد اعد لها مسكنا شرعيا هو الذى تقيم فية منذ دخولة بها كائن بمدينه محافظة شارع منزل رقم ومكون من غرف والمرافق الشرعية يحده من الناحية الشمالية —– ومن الناحية الجنوبية ———– ومن الناحية الشرقية ——— ومن الناحية الغربية ———- به الأدوات اللازمة تأمن فية على نفسها ومالها.





وحيث ان المادة 11 مكررا ثانيا من الرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على ان ( اذا امنتعت الزوجة عن الطاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامنتاع وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة بأعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعلية ان يتبن فى هذا الاعلان المسكن والطالب ينذر المعلن اليها بموجب هذا الاعلان للعودة الى منزل الزوجية والا اعتبرت ممتنعه دون وجة حق عن طاعته وتوقف نتقفتها من تاريخ الامتناع.





بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاة الى محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من هذا الانذار ونبهت عليها بالعودة الى منزل الزوجية المبين بالانذار والدخول فى طاعة زوجها الطالب والا اعتبرت ناشزا وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى ولاجل العلم.





اعتراض الزوجة





هل الغى قانون الاحوال الشخصية انذار الطاعة





حسب ماتم تسريبه من مواد مشروع قانون الاحوال الشخصية فانه لم يرد ذكر المواد الخاصة بمسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة.