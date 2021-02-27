ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصطفى محمد يتألق ويسجل الهدف الثاني في شباك إيرزوروم

السبت 27/فبراير/2021 - 06:50 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
سجل مصطفي محمد الهدف الثاني لصالح فريقه جالاتا سراي في شباك منافسه إيرزوروم سبور علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي .

وجاء الهدف الأول بالدقيقة ٣٨ من كرة وصلت لمصطفي محمد على حدود منطقة الجزاء صددها قوية في الشباك.

وحقق فريق جالاتا سراي 17 انتصارا في بطولة الدورى التركي وثلاث تعادلات وخسر 5 مباريات ليحتل صدارة الترتيب برفقة بشكتاش برصيد 54 نقطة . 

ومنذ انتقال مصطفى محمد للفريق التركي نجح في تسجيل 4 أهداف في 5 مباريات في كل البطولات . 

ويحل فريق إيرزوروم سبورت المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 25 نقطة
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة "موديل" إعلان عمرو دياب الروسية .. صور

زوجة رجل مهم .. 10 معلومات عن الإعلامية أميمة تمام مذيعة الروج

احذرها بشدة.. تناول السناكس يوميا يهدد حياتك