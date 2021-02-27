مصطفى محمد يتألق ويسجل الهدف الثاني في شباك إيرزوروم

سجل مصطفي محمد الهدف الثاني لصالح فريقه جالاتا سراي في شباك منافسه إيرزوروم سبور علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي .
وجاء الهدف الأول بالدقيقة ٣٨ من كرة وصلت لمصطفي محمد على حدود منطقة الجزاء صددها قوية في الشباك.
وحقق فريق جالاتا سراي 17 انتصارا في بطولة الدورى التركي وثلاث تعادلات وخسر 5 مباريات ليحتل صدارة الترتيب برفقة بشكتاش برصيد 54 نقطة .
ومنذ انتقال مصطفى محمد للفريق التركي نجح في تسجيل 4 أهداف في 5 مباريات في كل البطولات .
ويحل فريق إيرزوروم سبورت المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 25 نقطة