مصطفى محمد يتألق ويسجل الهدف الثاني في شباك إيرزوروم

سجل مصطفي محمد الهدف الثاني لصالح فريقه جالاتا سراي في شباك منافسه إيرزوروم سبور علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي .



وجاء الهدف الأول بالدقيقة ٣٨ من كرة وصلت لمصطفي محمد على حدود منطقة الجزاء صددها قوية في الشباك.