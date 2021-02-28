اقتصاد الصين| الصين تعتمد بلدية تشونغتشينغ كميناء دخول للأدوية المستوردة

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وأوضح لوه أنه في السابق كان يتعين أن تمر الأدوية المستوردة عبر الموانئ الواقعة شرقي الصين لتصل إلى المناطق الغربية، وقد تستغرق الشحنات 40 يوما أو أكثر للوصول إلى تشونغتشينغ.

وأشار لوه إلى أن ذلك الاعتماد سيدفع كبرى شركات صناعة الأدوية الأجنبية إلى إقامة مشاريع تشمل بحوث وتطوير الأدوية والتجارب السريرية للأدوية في تشونغتشينغ لحفز تطوير مجموعات صناعة الأدوية.

اعتمدت بلدية تشونغتشينغ الصينية كميناء دخول للأدوية المستوردة، ما يجعله الميناء الوحيد من هذا النوع في غربي الصين والرابع من نوعه في البر الرئيسي الصيني بعد بكين وشانغهاي وقوانغتشو.وقال لوه لي نائب مدير مديرية الأدوية في بلدية تشونغتشينغ،في تصريحات لوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" إن الموافقة باعتماد البلدية كميناء دخول تم منحها من قبل الهيئة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية.بيد أنه بعد الموافقة، فإنه من المتوقع أن يتقلص الوقت إلى حوالي 15 يوما من خلال خدمة قطارات الشحن بين الصين وأوروبا، بحسب لوه.وقال يوان تشوان رئيس شركة (مجموعة) تشونغتشينغ المحدودة للأدوية، إن هذا الاعتماد سيجلب المزيد من واردات الأدوية الجديدة من خلال تشونغتشينغ ويعزز تنافسية صناعة الأدوية بالمدينة.