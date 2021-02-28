ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الصين| الصين تعتمد بلدية تشونغتشينغ كميناء دخول للأدوية المستوردة

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:00 ص
أدوية
أدوية
Advertisements
قسم الاقتصاد
اعتمدت بلدية تشونغتشينغ الصينية كميناء دخول للأدوية المستوردة، ما يجعله الميناء الوحيد من هذا النوع في غربي الصين والرابع من نوعه في البر الرئيسي الصيني بعد بكين وشانغهاي وقوانغتشو.

وقال لوه لي نائب مدير مديرية الأدوية في بلدية تشونغتشينغ،في تصريحات لوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" إن الموافقة باعتماد البلدية كميناء دخول تم منحها من قبل الهيئة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية.

اقرأ أيضا:

وأوضح لوه أنه في السابق كان يتعين أن تمر الأدوية المستوردة عبر الموانئ الواقعة شرقي الصين لتصل إلى المناطق الغربية، وقد تستغرق الشحنات 40 يوما أو أكثر للوصول إلى تشونغتشينغ.

بيد أنه بعد الموافقة، فإنه من المتوقع أن يتقلص الوقت إلى حوالي 15 يوما من خلال خدمة قطارات الشحن بين الصين وأوروبا، بحسب لوه.

وقال يوان تشوان رئيس شركة (مجموعة) تشونغتشينغ المحدودة للأدوية، إن هذا الاعتماد سيجلب المزيد من واردات الأدوية الجديدة من خلال تشونغتشينغ ويعزز تنافسية صناعة الأدوية بالمدينة.

وأشار لوه إلى أن ذلك الاعتماد سيدفع كبرى شركات صناعة الأدوية الأجنبية إلى إقامة مشاريع تشمل بحوث وتطوير الأدوية والتجارب السريرية للأدوية في تشونغتشينغ لحفز تطوير مجموعات صناعة الأدوية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد الصين| توقعات بوصول حجم سوق صناديق المفاجآت في الصين لـ4.59 مليار دولار

اقتصاد الصين| صناعة تعهيد الخدمات للصين تحافظ على معدلات نمو مرتفعة

اقتصاد الصين .. توقعات بارتفاع استهلاك الصين من الصلب إلى 991 مليون طن خلال 2021

اقتصاد الصين| تراجع حاد في عجز تجارة الخدمات خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020

اقتصاد الصين.. المؤسسات المالية توفر 1.5 تريليون يوان للشركات

اقتصاد الصين| 8.2% ارتفاعا في الاستثمار الصيني بالنقل خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2020

ترشيحاتنا

هبوط أرضي بعد انفجار خط مياه بالمنوفية .. صور

التعاون الإسلامي تصدر بيانًا شديد اللهجة بعد الهجوم الحوثي على الرياض

أخبار النادي الأهلي.. ظهور وجه جديد في التتش.. وعودة حسين الشحات للقائمة الرسمية

المالية: تخفيض قيمة الضرائب العقارية أحد الحلول المطروحة.. فيديو

إدانة ومطالبة بالانسحاب.. قرار أمريكي عاجل بشأن إقليم تيجراي الإثيوبي

عرض ناسا المذهل.. ارسل اسمك للصعود إلى المريخ| طريقة التسجيل بالصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من عام 79 قبل الميلاد.. اكتشاف عربة أثرية رومانية بكامل هيئتها| فيديو

عرض ناسا المذهل.. ارسل اسمك للصعود إلى المريخ| طريقة التسجيل بالصور

خيم خضراء.. مدرسة تلجأ لحيلة غير متوقعة لحماية الطلبة من كورونا | صور